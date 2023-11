'Heeft jouw partner straks genoeg?' is beste campagne voor pensioen in 2023

Het Pensioenfonds UWV en TKP Pensioen hebben de PensioenWegwijzer 2023 gewonnen voor hun campagne 'Heeft jouw partner straks genoeg?' De jury reikte de prijs in Amsterdam uit namens platform Wijzer in geldzaken. Gerjon Dol (TKP) nam de prijs namens beide organisaties in ontvangst.