Nieuwe partijen nemen Wet toekomst pensioenen onder vuur bij verkiezingsdebat

Of de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in de huidige vorm blijft voortbestaan is onzekerder geworden, zo blijkt uit het verkiezingsdebat van Pensioen Pro. Volgens de peilingen is een meerderheid in de nieuwe Tweede Kamer al tegen de wet. De aanwezige partijen bij het debat NSC, BBB en SP lieten er geen misverstand over bestaan dat de Wtp op de schop mag.