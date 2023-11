Helft medisch specialisten maakt zich weleens zorgen over pensioen

Maar liefst 46 procent van de Nederlandse medisch specialisten maakt zich weleens zorgen over zijn of haar pensioen. Deze zorgen lijken vooral het gevolg te zijn van onvoldoende kennis en inzicht, zo weet dertig procent van hen niet wat ze op dit moment aan pensioen hebben opgebouwd. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van APG voor de Stichting Pensioenfonds voor Medisch Specialisten (SPMS) onder 1.351 werkende Nederlanders, waarvan zeventig als vrijgevestigd medisch specialist, uitgevoerd door Panelwizard.