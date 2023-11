Rechtsbijstand en de jacht op de jongere: ook verzekeraars komen met 'On Demand'

De rechtsbijstandsverzekeraars DAS, Arag en Achmea verzekeren nog altijd traditioneel tegen kosten van een advocaat, jurist of juridische bijstand. Maar het is voor deze verzekeraars lastig jongeren te interesseren. Alternatieven zijn in opkomst, zoals on-demand rechtshulp tegen een vast tarief.