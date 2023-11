First Dates Café AMdag wegens succes herhaald: begin van duurzame relaties

De aanstaande AMdag van 28 november bevat opnieuw het First Dates Café om informeel en vertrouwelijk te kunnen netwerken en nieuwe zakelijke relaties te leggen. Het innovatieve concept bleek bij de voorgaande AM Next Level-editie populair. Deelnemers kunnen daarbij ook gebruik maken van een netwerkapp.