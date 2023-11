Derkman (Scildon) waarschuwt: 'ORV-premie zo laag, het kan bijna niet meer uit'

Net twee maanden is Pauline Derkman aan de slag als nieuwe ceo van Scildon. Het schrikt haar niet af om al een interview te geven. Door de wol geverfd in de levenmarkt en met het vertrouwen van de organisatie. Haar voornaamste taak? Scildon 'drijvend houden' in het geweld van de consolidatie. En dat is volgens Derkman zeker geen nihilistische opdracht.