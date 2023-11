NVGA AM Innovatieprijs: wie heeft de beste innovatie in de volmachtbranche?

De volmachtsector is een vruchtbare voedingsbodem voor innovaties. Elk jaar opnieuw wordt er over de hele linie hervormd, ontwikkeld en vernieuwd. De NVGA en AM zetten die ontwikkelingen in de schijnwerpers met de uitreiking van de NVGA AM Innovatieprijs. Heeft jouw organisatie afgelopen jaar iets heel moois ontwikkeld, iets compleet nieuws geïmplementeerd of iets revolutionairs in de markt gezet? Meld je initiatief dan aan en ding mee naar de prijs!