AMexpertpanel: maandpremie van 25 euro te hoog voor rechtsbijstandverzekering

Consumenten haken af wanneer de maandpremie van een rechtsbijstandverzekering hoger ligt dan 25 euro. De helft van de intermediaire deelnemers aan het AMexpertpanel is die mening toegegaan. Bij degenen die verbonden zijn aan een verzekeraar denkt 40 procent daar zo over. Vooral in vergelijking met andere verzekeringen vinden consumenten de premie voor een rechtsbijstandverzekering (te) hoog.