AMexpertpanel: 'Arag en DAS enige serieuze aanbieders rechtsbijstandverzekeringen'

Arag en DAS zijn volgens het AMexpertpanel de belangrijkste aanbieders van rechtsbijstandverzekeringen. Achmea, Anker en Klaverblad zijn in hun ogen maar kleintjes die niet echt meetellen. Het aanbod van de grootste spelers komt in de optiek van de AMexperts behoorlijk overeen. Een deel van de respondenten meent dat er best wat meer keuze zou mogen zijn als het om rechtsbijstanddienstverlening gaat.