Weisscher vertrekt bij Meijers en verlaat de branche voor buitenlandse droom

Na een periode vijf jaar vertrekt Cindy Weisscher uit de directie van Meijers. Weisscher had als taak om de processen te stroomlijnen en de ICT-strategie te optimaliseren. Die opdracht is volgens Meijers inmiddels naar tevredenheid afgerond. In december maakt de verzekeringsmakelaar meer bekend over haar opvolging. Weisscher zelf neemt per 1 januari een sabbatical.