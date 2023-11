Licent lijft Pensioen Service Kantoor in

Licent Groep heeft Pensioen Service Kantoor (PSK) overgenomen. PSK is gespecialiseerd in pensioenadvies, -beheer en -communicatie met kantoren in Leeuwarden, Hengelo en Alkmaar. Met de recente invoering van de nieuwe Pensioenwet en bijbehorende behoefte aan verbeterde pensioencommunicatie, vormen PSK en Licent Groep zogezegd een krachtige combinatie.