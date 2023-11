NN soepeler met beveiligingseisen voor zakelijk gereden auto's

Verzekeraars worden in de regel vaker strenger met risico's dan dat ze de teugels laten vieren. Opmerkelijk genoeg versoepelt Nationale-Nederlanden de beveiligingseisen voor zakelijk gereden personenauto's en bestelwagens. Tot een nieuwwaarde van 75.000 euro stelt de verzekeraar helemaal geen additionele eisen meer. Volgens een woordvoerder is de reden eenvoudig. "We uniformeren onze productvoorwaarden met de particuliere verzekeringen."