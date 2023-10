De Goudse en Nh1816 lanceren nieuw overnamefonds voor intermediairs

Onafhankelijk intermediairs op overnamepad of met opvolgingsplannen kunnen vanaf vandaag terecht bij overnamefonds VoordeAdviseur. Volgens initiatiefnemers en funders De Goudse en Nh1816 kan het fonds laagdrempeliger in financieringsbehoeften voorzien dan bancaire opties. De uitvoering van het fonds is in handen van mkb-financieringsplatform Voordegroei.