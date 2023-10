Marsh en Univé te rigoureus met incompetente mestvergister: tonnen compensatie

Met bijna 2 miljoen euro subsidie van het rijk bouwde een kippenboer uit Dalfsen een mestvergister op zijn erf. Tussenpersoon Univé en placing broker Marsh verzekerden de installatie. Maar de kippenboer kreeg z'n zaken nooit op orde. "De kennis en mentaliteit bij verzekerde lijken simpelweg niet adequaat", schreef een verzekeraar. In 2019 brak er brand uit in de vergister. Omdat Marsh en Univé volgens de rechtbank in Rotterdam steken lieten vallen, draaien ze samen op voor 55 procent van de miljoenenschade.