Claims van brandschade in woningen neemt af

Verzekeraars ontvangen steeds minder vaak claims van schade door woningbranden. In 2022 ging het om 56.000 claims, tegen 60.112 in 2021 en 67.530 het jaar ervoor. In 2018 ging het zelfs om meer dan 81.000 meldingen. Dit blijkt uit de Risicomonitor Woningbranden van het Verbond van Verzekeraars. Bijna de helft van alle branden komt door menselijk handelen. Bij meer dan 10 procent van de branden is een kortsluiting de oorzaak. Werkzaamheden veroorzaken daarnaast ongeveer een op de tien branden.