VEH: Hoge indexatie belemmert toegang starters tot de woningmarkt

De betaalbaarheidsgrens voor nieuwbouwwoningen stijgt in 2024 van 355.000 naar 390.000 euro. Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt de door minister Hugo de Jonge voor wonen aangekondigde verhoging van die grens met 10 procent te veel van het goede en wil dat in de regiodeals afspraken worden gemaakt over de bouw van woningen in lagere prijsklassen.