Intermediair onverdeeld strijdbaar: nadert coalitie tegen gebonden advies?

Het ongelijke speelveld tussen banken en het onafhankelijke intermediair in hypothekenland is een open zenuw binnen de branche, blijkt wel uit de vele reacties naar aanleiding van de oproep van Munt-directeur Menno Luiten richting banken om te stoppen met het geven van hypotheekadvies. Op LinkedIn klinkt de roep om woorden om te zetten in daden: ontstaat er een coalitie van intermediairs tegen gebonden adviseurs?