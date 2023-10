In november veel meer auto-ongelukken door seizoensverandering

In november, wanneer het vroeger donker is, liggen de gemelde schades 36 procent hoger dan in de maand mei waarin autorijders vaker in het licht heen en terug kunnen rijden. Dit blijkt uit berekeningen van Independer. ''Het slechtere winterweer kan hier natuurlijk ook een rol in spelen", legt Menno Dijcks uit.