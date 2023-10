De waarde van advies is een feit. Nu de waarde van de adviseur nog

Consumenten zijn meer geneigd advies in te winnen als ze de indruk hebben dat het advies goed is en de adviseur in hun belang handelt. Om consumenten de weg naar de adviseur te laten vinden, is het belangrijk dat consumenten de waarde van advies begrijpen en geen angst ervaren om persoonlijke informatie te delen en vragen te stellen wanneer zij iets niet snappen. Deze bevindingen staan in een recente (augustus 2023) studie van Centerdata voor het ministerie van Financiën. De waarde van advies is een feit, nu de waarde van de adviseur nog.