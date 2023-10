Topsportintermediair Wannet: 'Ik heb wel een paar keer moeten vloeken'

Joseph Wannet kondigde vorige week aan dat hij zijn topsportkantoor Wannet Sports Insurance had teruggekocht van Aon Nederland. Teruggekocht omdat het al eerder in handen was van 's lands grootse intermediair. In gesprek met AM blikt hij terug op hoe het allemaal gebeurde. Van het punt dat hij niet wist door te breken bij De Graafschap tot aan het moment dat Marc van Nuland bij hem aan de keukentafel zat.