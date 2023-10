Chubb benoemt per direct Jeroen den Tex als Country President voor de Benelux

De aanstelling van Jeroen den Tex heeft Chubb vandaag bekend gemaakt. Den Tex was tot dit moment bij Chubb Chief Operating Officer voor de Benelux. In zijn nieuwe functie is hij verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van Chubb op het gebied van onroerend goed en ongevallenverzekeringen, evenals gezondheids- en consumentenverzekeringen in de Benelux.