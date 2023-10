QBE Nederland zet in op Construction en Cyber

QBE breidt het productaanbod in Nederland uit met de aanstelling van een Head of Construction Underwriting en een Cyber Underwriter. Vanaf 1 november neemt Phil Overdiep de rol van Head of Construction Underwriting op zich en treedt Jorrit Koopmans de rol van Underwriter Cyber op zich. Overdiep wordt verantwoordelijk voor de construction portefeuille. Hij zal zich met name focussen op het ontwikkelen van de lokale propositie het opbouwen van de portefeuille en het uitbouwen van het lokale team. Koopmans richt zich voornamelijk op de verdere ontwikkeling van de cyber/ PI-tech propositie en de verdere opbouw van de bijbehorende portefeuille