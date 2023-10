PwC: scenario's klimaatverandering vragen ook om bijstelling modellen schadelast

Het KNMI schetst in haar jongste voorspelling vier scenario's van gevolgen van klimaatverandering. Hogere schadeclaims en stijgende premies liggen op termijn in het verschiet. Michel Abbink is bij advieskantoor PricewaterhouseCoopers specialist in het ontwerpen en toepassen van de rekenmodellen om klimaatrisico's in te calculeren. AM vroeg hem vanuit dit perspectief te reageren op de jongste klimaatscenario's.