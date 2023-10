Van Bruggen: 'hypotheekrentes op of boven de piek van vorig jaar'

Het verschil tussen de gemiddelde hypotheekrente voor 10 jaar vast en de Nederlandse kapitaalmarktrente van 10 jaar is weer een stuk kleiner geworden, laat Van Bruggen Adviesgroep in haar nieuwsbrief weten. In de afgelopen drie weken steeg de gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente van 4,27 procent naar 4,53 procent. ''Wij verwachten dat de komende week de gemiddelde hypotheekrentes redelijk stabiel blijven.'' De intermediair verwacht dat sommige geldverstrekkers de hypotheekrente zelfs gaat verlagen, terwijl enkele andere de rente toch net iets zullen verhogen.