DNB-baas sluit nieuwe daling woningprijzen niet uit

Een nieuwe daling van de woningprijzen is volgens president Klaas Knot van de DNB niet uit te sluiten, zegt hij in gesprek met het ANP. De laatste ontwikkelingen op de woningmarkt wijzen erop dat de prijzen na maanden van daling weer wat stijgen. Koopwoningen zijn nog goedkoper dan in 2022, maar vergeleken neemt eerder dit jaar zijn kopers duurder uit.