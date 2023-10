AFM legt last onder dwangsom aan Vast & Verzeker op

Op 21 september 2023 heeft de AFM een last onder dwangsom opgelegd aan Vast & Verzeker B.V. wegens het niet volledig aanleveren van informatie. De AFM wil onderzoeken in hoeverre de financieel dienstverlener voldoet aan de eisen van een integere en beheerste bedrijfsvoering. De dwangsom bedraagt 5.000 euro per dag tot een maximum van 50.000 euro.