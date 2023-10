Kerk blijkt onderverzekerd: conflict over brandschadepolis Nationale-Nederlanden

De Irenekerk in Valkenburg heeft brandschade opgelopen en verdient als rijksmonument een grondige restauratie. Maar het kerkje blijkt onderverzekerd te zijn. Ook procedeert de eigenaar met de voormalige taxateur over het schadebedrag op basis van de polisvoorwaarden van Nationale-Nederlanden. Gaat het om de herbouwwaarde of om de waarde bij verkoop?