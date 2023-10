Kuik (bijBouwe): 'Label E-woning kopen zonder verduurzamen is niet meer houdbaar'

Alleen nog hypotheken verstrekken aan woningen met minstens energielabel C, of wanneer er een duidelijk verbeterplan aanwezig is om binnen afzienbare tijd bij dat label (of beter) uit te komen. Volgens Bouwe Kuik, ceo van hypotheekverstrekker bijBouwe, een 'stoer' besluit waar andere verstrekkers ook al tijden over na zitten te denken. Het grootste verschil: bijBouwe dóét het. Maar laten ze hiermee de starter en de lagere inkomensgroepen niet in de kou staan?