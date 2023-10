Premievolume schade en inkomen stijgt in volmachtmarkt naar 4,61 miljard

Het totale premievolume van de sectoren schade en inkomen in de volmachtmarkt stijgt naar verwachting met 4 procent tot 4,61 miljard euro in 2023 (2022: 4,43 miljard). Het zakelijke segment stijgt met 5 procent het hardst. De stijging in het particuliere segment is 3 procent. Dat blijkt uit het marktrapport volmachten over het eerste halfjaar van 2023 van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en het Verbond van Verzekeraars.