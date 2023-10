Funda: verkoopvertrouwen neemt toe, koopvertrouwen daalt

Het verkoopvertrouwen in de woningmarkt is toegenomen, blijkt uit cijfers van woningwebsite Funda. 54 procent van de ondervraagden is van mening dat het nu een goede tijd is om een woning te verkopen. Vorig kwartaal was dit nog 41 procent. Daarnaast daalt het koopvertrouwen.