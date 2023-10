Opinie: de grote pensioenmeevaller waar niemand het over heeft

De fiscale ruimte voor pensioenopbouw tussen de tweede en derde pijler is met het aannemen van de Wet toekomst pensioenen gelijkgetrokken. Volgens directeur Joost Tieland van Brand New Day betekent dit voor meer dan twee miljoen Nederlanders opeens fiscaal gunstig is om zelf te sparen of te beleggen voor de oudedag. "Nu is het aan het individu, de marktpartijen en overheid om te zorgen dat ze ook daadwerkelijk een goed pensioen gaan opbouwen."