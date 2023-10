Bedankt dat je er niet was!

"Natuurlijk, ook wij maken impact op het milieu met onze uitvaarten. Dus daar willen en moeten we wat mee. Net als alle andere bedrijven in Nederland en Europa moeten wij straks rapporteren over onze uitstoot, onze voetprint. En de waarden die wij toevoegen aan deze wereld." Om onder andere hiermee aan de slag te gaan, heeft Monuta een environmental, social & governance (ESG)-team opgezet. Romy Vooijs, campagnemanager bij Monuta, vertelt wat dit team doet. En waarom duurzaamheid niet altijd duurder hoeft te zijn.

We stellen veel vragen

Ons ESG-team bestaat eigenlijk uit een aantal ambassadeurs die binnen de organisatie vooral vragen stellen. Dat kunnen hele praktische vragen zijn. Waarom printen we zoveel? Waarom gebruiken we nog papieren bekers? Is het niet beter om mokken te gebruiken? Waarom doen we dit eigenlijk nog? Of waarom doen we iets juist níet?

Ach, het is een hype

Bewustwording. Dat is écht de eerste stap. Zo proberen we mensen aan het denken te zetten. Stap twee is vervolgens om mensen in de actiestand te krijgen. En dat is niet altijd makkelijk. Want natuurlijk hebben we te maken met weerstand. “Ach, dat is een hype.” “Die paar bekertjes maken echt geen verschil”, hoor je dan. Maar ook: “Het is veel duurder als we dingen anders moeten doen.”

Duur-zamer, dat is toch duurder?

Veel mensen denken oprecht anders. Dat komt vooral ook omdat we gewend zijn te denken vanuit geld. Vanuit omzet en winst. Bij anders doen, bij duurzamer werken, denken veel mensen dat dit automatisch duurder is. “Duur-zamer, dat is toch duurder?” Ik bewijs ze graag het tegendeel!

Bloemen uit Kenia: liever niet

Bewustwording is ook iets waar financieel adviseurs een cruciale rol in kunnen spelen. Want we zien bijvoorbeeld online dat mensen steeds meer zoeken naar een duurzame uitvaart. Wat is een duurzame kist eigenlijk? En bloemen, maakt dat nog wat uit? Welke andere duurzame keuzes heb ik?

Bewustwording is iets waar adviseurs een cruciale rol in kunnen spelen.”

Wist je dat mobilteit de meeste impact heeft?

Als financieel adviseur geef je altijd advies op basis van de wensen van je klant. Hier ligt dus een mooie taak voor jou als adviseur: vertel dat een duurzame uitvaart mogelijk is. En vertel waarmee je de grootste impact maakt: mobiliteit.

Kom op de fiets of lopend

Zo’n driekwart van de uitstoot van een uitvaart wordt namelijk veroorzaakt door de gasten op een uitvaart... Die komen met de auto. Daar valt dus de meeste winst te behalen. Wil je je eigen uitvaart verduurzamen? Vraag de mensen dan om op de fiets te komen of met het openbaar vervoer.

Zo bespaar je ook nog eens geld

Daar hoef je overigens helemaal niet veel voor te doen. Een simpele oproep op een rouwkaart is al genoeg. En nog beter: de kosten van de verzekering kunnen misschien wel omlaag. Want neem je vier volgauto’s of (g)één volgauto? Dan kan het verzekerde bedrag lager uitkomen.

Zeg nou zelf: wat is er fijner dan praktisch advies geven?

Advies waarmee je klant écht iets kan. Waarmee je een verschil maakt én wat ook nog goedkoper uitpakt voor je klant. Een win-win als je het mij vraagt. Je geeft je klanten zelfs nog een vrijbriefje om die vervelende tante niet te hoeven uitnodigen. Hoe duurzaam kan het zijn?

5 praktische tips voor jouw klanten Romy Vooijs deelt graag een paar praktische tips die je makkelijk met klanten kunt delen. Gebruik ze in je voordeel. Baat het niet, dan schaadt het zeker niet. Tip 1: Kom op de fiets

Iets wat niet veel mensen weten: de grootste impact op een duurzame uitvaart maak je met vervoer. Kom op de fiets, lopend, met een bakfiets. Kom met het openbaar vervoer. Of kies (ook) voor een livestream. Houd de uitvaart in intieme, kleine kring. Kennissen en verre familie kunnen de livestream volgen. Tip 2: Kies voor seizoensbloemen

Wist je dat heel veel bloemen in Nederland worden ingevlogen vanuit Afrika? Ondanks dat wij zelf een groot bloemenland zijn. Op uitvaarten worden vaak rozen gebruikt. Die komen vaak uit Kenia. Duurzaam? Nee dus. Tip 3: Geen granieten grafsteen

Veel mensen kiezen nog voor een ouderwetse granieten grafsteen. Helaas, ook geen hele duurzame keuze. Ook deze komen vaak uit een ver buitenland. Een graf wordt vaak na tien of twintig jaar al geruimd, omdat de grafrechten niet langer worden betaald. En de stenen kunnen vaak niet worden hergebruikt. Tip 4: Kies voor een elektrische rouwauto

Monuta heeft elektrische rouwauto's, een meer duurzame keuze. We hebben ook een bakfiets waar de kist op geplaatst kan worden. Er zijn echt veel mogelijkheden. Hier ligt voor ons als uitvaartbedrijf best een grote verantwoordelijkheid. Eentje die wij graag nemen. Tip 5: Kies voor elektrisch cremeren of natuurbegraven...

Elektrisch cremeren is minder belastend voor het milieu dan natuurbegraven. Bij beide keuzes zijn geen fossiele brandstoffen nodig en dit is beter voor het milieu. ...of - in de toekomst - resomeren

Resomeren is een nieuwe uitvaartmethode waarbij een lichaam ontbindt in een vloeistof. Dieren resomeren mag in Nederland al wel, mensen nog niet. De Gezondheidsraad adviseert om resomeren voor mensen op te nemen in de nieuwe uitvaartwet. Het wetsvoorstel gaat in de eerste helft van 2024 naar de Tweede Kamer.

