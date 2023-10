Geen verzekeraars in AFM-toets provisietransparantie want 'niet de kern'

Actieve provisietransparantie stelt zware eisen aan assurantieadviseurs. In een poging het gelijk speelveld overeind te houden, kregen direct writers ook nieuwe verplichtingen opgelegd; transparantie over kenmerken van de dienstverlening en aanbrengvergoedingen. In de brief over de uitvoeringstoets rept de AFM echter met geen woord over aanbieders. Volgens de AFM omdat dit slechts in een bijzin onderdeel was van het verzoek om een uitvoeringstoets. "Het was niet de kern van de vraag", aldus een woordvoerder.