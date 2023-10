Rentepercentage studieschuld stijgt naar hoogste niveau in jaren

De rente die (oud-)studenten over hun studieschuld moeten betalen, stijgt op 1 januari 2024 naar het hoogste niveau in veertien jaar tijd. Het rentepercentage gaat dan van 0,46 procent naar 2,56 procent, laat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) weten. De vervijfvoudiging komt voort uit de gestegen rente die de overheid zelf moet betalen om geld te lenen. De rente op studieleningen is gekoppeld aan de rente op staatsobligaties die vijf jaar lopen.