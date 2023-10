Kabinet hoorde via media dat Curaçao pensioenfonds niet wil redden

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) heeft vorige week via de media moeten vernemen dat Curaçao het noodlijdende pensioenfonds ENNIA op het eiland niet wil redden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de bewindsvrouw dat ze afgelopen donderdag via de media hoorde dat het eiland niet ingaat op haar aanbod voor een Nederlandse lening om ENNIA een doorstart te laten maken.