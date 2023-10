Aon verkoopt topsportkantoor Wannet Sports Insurance aan oprichter

Wannet Sports Insurance is terug in handen van de oprichter Joseph Wannet. Samen met zijn zoon David Wannet en hun compagnon Bjorn Rijgersberg, heeft hij het bedrijf teruggekocht van Aon. Eveneens heeft Wannet het verzekeringskantoor Wannet Sports insurance GmbH in Duitsland teruggekocht van Aon.