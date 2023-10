Zo chagrijnig word ik van de Vergelijkingskaart

Per 1 oktober is de vergelijkingskaart verplicht om klanten te informeren over onze dienstverlening. Inmiddels staan de verschillende kaarten live op onze website en worden ze automatisch meegezonden in de mail als een consument op Moneywise een berekening maakt voor een pensioen of lijfrente. Daarmee voldoen we keurig aan de wet en de verplichtingen die we hebben.