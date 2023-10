Verwacht: nieuw rondje aan hypotheekrenteverhogingen

Alle geldverstrekkers verhoogden vorige week hun hypotheekrentes. De gemiddelde vaste hypotheekrentes stegen met ruim 0,1 procentpunt. "Dat was ook iets meer dan de stijging in de week ervoor", constateert Oscar Noorlag, compliance officer van de Van Bruggen Adviesgroep. "Daarvoor hadden we een periode van hele stabiele vaste hypotheekrentes. Voor de komende week verwachten we een nieuw rondje aan hypotheekrenteverhogingen."