Ervaring in combinatie met AI maakt ons verleidelijk

Wie een personeelsadvertentie voor een hypotheekadviseur doorneemt, leest negen van de tien keer de volgende kwaliteitseisen: beschikken over vakinhoudelijke kennis, mensgericht, servicegericht, proactief en daadkrachtig. Eisen die we de afgelopen tien, wat zeg ik, twintig jaar al van een adviseur vragen. Ik vraag me af of het niet de hoogste tijd is om hier eens een bezem doorheen te halen.