NVM: Woningprijzen zijn voor tweede kwartaal op rij gestegen; overbiedingen komen terug

Gemiddeld gingen de woningprijzen in het derde kwartaal van 2023 met 1,7 procent omhoog ten opzichte van het tweede kwartaal. Dat blijkt uit de NVM-woningmarktcijfers en analyse van NVM-dochter Brainbay. Vergeleken met het derde kwartaal van 2022 gaat het om een daling van 1,7 procent. Daarmee komt de gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning uit op 422.000 euro. In het derde kwartaal verkochten NVM-Makelaars bijna 33,500 woningen, 2,4 procent meer ten opzichte van dezelfde periode in 2022.