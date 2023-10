Maximale hypotheek adviseren aan starters - of niet?

Veel starters willen een maximale hypotheek afsluiten om hun droomhuis te bekostigen. Hoe ga jij hier als financieel expert mee om? Meegaan of afremmen?

Een eerste huis kopen is voor veel mensen een grote stap. Een goede financiële begeleiding is hierbij extra belangrijk, omdat starters vaak minder financiële kennis en ervaring hebben dan doorgewinterde huiseigenaren. Aan jou als hypotheekadviseur dus de gewichtige taak om de toekomstige woningbezitters een goed inzicht te geven in hun financiële situatie, en ze te helpen de juiste keuzes te maken.

Maximale hypotheek of niet?

Een van de belangrijkste overwegingen die een starter moet maken, is of ze een maximale hypotheek gaan afsluiten of niet. Veel toekomstige huizenbezitters gaan na een rondje op Funda direct hun maximale hypotheeklasten berekenen . Maar is dit nu wel zo slim? Als financieel professional weet je dat aan elke financiële beslissing voor- en nadelen kleven. Wij hebben de voor- en nadelen van een maximale hypotheek op een rijtje gezet, zodat je alle argumenten in huis hebt om je klant een maximale of juist een wat lagere hypotheek te adviseren.

De voordelen van een maximale hypotheek

Een maximale hypotheek kan voor jouw klant de volgende voordelen met zich meebrengen.

Meer keuze : Een maximale hypotheek zorgt ervoor dat je klant een grotere woning of een duurder huis kan kopen, waardoor hij of zij meer keuzemogelijkheden heeft.

: Een maximale hypotheek zorgt ervoor dat je klant een grotere woning of een duurder huis kan kopen, waardoor hij of zij meer keuzemogelijkheden heeft. Investering in de toekomst: De kans is groot dat het inkomen van je cliënt in de toekomst zal stijgen. Dit maakt het in de toekomst waarschijnlijk makkelijker om de maandlasten te dragen.

De kans is groot dat het inkomen van je cliënt in de toekomst zal stijgen. Dit maakt het in de toekomst waarschijnlijk makkelijker om de maandlasten te dragen. Extra investeren: Wanneer iemand een maximale hypotheek aangaat, kan dat geld ook worden aangewend om te investeren in de woning. Denk aan het opknappen of verbeteren van het huis, of er misschien wel een stuk laten aanbouwen. Door dit soort investeringen wordt de woning meer waard.

Wanneer iemand een maximale hypotheek aangaat, kan dat geld ook worden aangewend om te investeren in de woning. Denk aan het opknappen of verbeteren van het huis, of er misschien wel een stuk laten aanbouwen. Door dit soort investeringen wordt de woning meer waard. Leukere locatie : Met een maximale hypotheek heeft iemand meer te besteden, waardoor de kans groter is dat iemand een huis vindt op een gewenste locatie. Wil iemand graag in de buurt van winkels wonen? Of liever in de natuur? Met een maximale hypotheek zijn de mogelijkheden iets groter.

De nadelen van een maximale hypotheek

Als financieel expert weet je natuurlijk dat er ook nadelen verbonden zijn aan een maximale hypotheek.

Hoge maandlasten : Wanneer iemand een maximale hypotheek aangaat, stijgen de maandlasten. Dit kan iemands financiële flexibiliteit beperken. Ook blijft er minder geld over voor andere leuke dingen.

: Wanneer iemand een maximale hypotheek aangaat, stijgen de maandlasten. Dit kan iemands financiële flexibiliteit beperken. Ook blijft er minder geld over voor andere leuke dingen. Grote financiële verplichting : Met een maximale hypotheek gaat iemand een hoge schuld aan. Dit kan stress en druk opleveren. Vooral als iemands inkomen onverwachts daalt of te maken krijgt met een andere financiële tegenslag.

: Met een maximale hypotheek gaat iemand een hoge schuld aan. Dit kan stress en druk opleveren. Vooral als iemands inkomen onverwachts daalt of te maken krijgt met een andere financiële tegenslag. Risico bij waardevermindering van het huis : Als de waarde van het huis daalt, loopt iemand met een maximale hypotheek een groter risico op een negatief eigen vermogen. Dit kan problemen opleveren bij de verkoop of herfinanciering van het huis.

: Als de waarde van het huis daalt, loopt iemand met een maximale hypotheek een groter risico op een negatief eigen vermogen. Dit kan problemen opleveren bij de verkoop of herfinanciering van het huis. Beperkte onderhandelingskracht: Met een maximale hypotheek heeft je klant minder onderhandelingskracht bij het kopen van een huis. Verkopers kunnen de voorkeur geven aan kopers met meer eigen vermogen of met een lager financieringsrisico. Dit kan betekenen dat jouw cliënt minder speelruimte heeft bij het afdingen van de prijs of het onderhandelen van gunstigere voorwaarden.

Conclusie

Een maximale hypotheek kan financieel gunstig uitpakken zolang de huisprijzen blijven stijgen en de financiële situatie ongewijzigd blijft. Er kleven echter ook risico’s aan het aangaan van een hogere lening.

Als hypotheekadviseur is het jouw taak om consumenten passend te adviseren. Zoals beschreven staat in de Beroepscode Erkend Hypotheekadviseurs , dien je te allen tijde duidelijkheid te verschaffen over de financiële, fiscale en juridische gevolgen van je advisering. Daarbij past het vaak eerder om op de rem te gaan staan dan om je cliënt (te) grote financiële risico’s te laten nemen. Zeker als het starters zijn die de gevolgen van hun keuzes vaak minder goed kunnen inschatten.

