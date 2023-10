AM Advieskeuze Topselectie: '150 kantoren dit jaar in een ranglijst'

Advieskeuze timmert aan de weg. Oprichters Christian Bouter en David de Boom investeren in het reviewplatform en de AM Advieskeuze Topselectie innoveert mee. Voor het tweede jaar op rij wordt het predicaat toegekend aan 150 advieskantoren verspreid over heel Nederland. Kantoren die de toegevoegde waarde van de financieel adviseur maximaal over het voetlicht brengen. Nieuw dit jaar: AM en Advieskeuze helpen mee om het succes te vieren.