Adfiz vraagt zich af waarom AFM niet keek naar transparantie direct writers

De AFM heeft in een brief aan de minister van Financiën laten weten dat toezicht houden op actieve provisietransparantie uitvoerbaar is. De toezichthouder verbindt daar enkele mitsen en maren aan, maar spreekt met geen woord over de transparantie die gevraagd wordt van direct writers. Branchevereniging Adfiz zet daar vraagtekens bij.