Stater in Duitsland: 'Hypothekenmarkt van de toekomst is pan-Europees'

Half september werd bekend dat serviceprovider Stater een digitaal hypotheekplatform lanceert in Duitsland, met Lloyds Bank als eerste partij die dit in gebruik neemt. Een direct gevolg van strategische besluiten die een paar jaar geleden zijn genomen: gaan voor markt- in plaats van productontwikkeling. Ceo van Stater Erwin Dreuning is er namelijk van overtuigd dat er een pan-Europese hypotheekmarkt gaat ontstaan en sorteert daar nu al op voor. Hoewel dit niet de makkelijkste jaren in hypotheekland zijn, ook niet voor Stater.