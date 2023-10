AFM bevestigt de minister: 'Actieve provisietransparantie is uitvoerbaar'

De AFM voorziet geen problemen met de uitvoering van het toezicht op actieve provisietransparantie. De toezichthouder voerde op verzoek van de Raad van State een uitvoeringstoets uit, en stuurde het resultaat onlangs in een brief aan het ministerie van Financiën. De AFM heeft wel een belangrijke mits: als de daadwerkelijk ontvangen provisie significant hoger is dan het fijnmazig gemiddelde, moet de adviseur dat verplicht melden aan de klant.