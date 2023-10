Het fijnmazig gemiddelde: er is een theoretisch gedrocht ontwikkeld

Mij wordt wel eens gevraagd waarom ik me toch zo druk maak om schadeprovisietransparantie. Nou, ik maak me druk omdat er in onze al zo zwaar gereguleerde branche, een extra verplichting wordt gecreëerd op een gebied waar helemaal geen problemen zijn. Ik maak me druk omdat we nu al weten dat de beleidsdoelstelling die hierachter zit gewoon niet gehaald gaat worden.