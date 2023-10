SIVI op de A12, een olievlek…

Zonder mandaat toch resultaat. Eén op de vijf jongeren maakt zich zorgen over het klimaat. Klimaatstress! Demonstranten bezetten dagelijks de A12. Terugkerende acties om invloed uit te oefenen vanwege de zorgen over het klimaat. Zonder welke actie dan ook goed of af te keuren, ook ik maak me grote zorgen over het klimaat. Eerder dit jaar presenteerde het IPCC haar zevende klimaatrapport, zeer lezenswaardig. Een must voor de huidige bestuurders van de BV Nederland, gegeven de verantwoordelijkheid die opgetekend is in de eind 2022 geactualiseerde Corporate Governance Code.