'Hypotheken voor woningen met label D of lager zijn lastig uit te leggen'

Meer en meer verstrekkers bouwen in hun hypotheken een vereiste voor een energielabel in. Of het label moet er zijn of er moet een concreet verbeterplan worden opgehoest. Nieuwste aanbieders op dit vlak zijn bijBouwe en BNP Paribas. "Hypotheken voor woningen met label D of lager zijn lastig uit te leggen."