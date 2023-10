Voor bijna helft Nederlanders is wonen een belangrijk verkiezingsthema

Wonen is voor 48 procent van Nederlanders het belangrijkste verkiezingsthema bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Daarnaast zijn gezondheidszorg (54 procent) en immigratie (52 procent) belangrijke thema's voor Nederlanders. Dit blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Vereniging Eigen Huis (VEH). Huiseigenaren maken zich zorgen over het grote tekort aan koopwoningen, de hoge huizenprijzen, het belang van betaalbare woonlasten, de opgave om woningen te verduurzamen en over schade aan woningen door funderingsproblemen. Deze zorgen worden gedeeld door huurders.