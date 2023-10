Verschil autopremie jongeren en ouderen loopt op tot over duizend euro

In vergelijking met 65-plussers worden jongeren tussen de 18 en 24 jaar het hardst getroffen door premieverhogingen van autoverzekeringen. Het prijsverschil is in twee jaar gestegen van 826 euro per jaar, tot 1.097 euro. Dit blijkt uit cijfers van Independer. De premiestijging voor jongeren is ruim 3 keer zo snel gegaan als voor ouderen, in twee jaar tijd. De vergelijkingssite vindt het niet gek dat er verschillen zijn, maar vindt de verschillen wel heel hard toegenomen.